شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك ببقاء كريم الدبيس ويرفض إعارته إلى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأحمر الشاب، خلال الموسم المقبل ورفض رحيله إلى فريق زد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ناد زد مهتما بضم كريم الدبيس لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي ، ولكن تم التراجع عن الصفقة بعد تمسك الأهلي ببقاء اللاعب ورفض رحيله في ظل الحاجة إليه في الموسم المقبل.

وانضم كريس الدبيس إلى صفوف الأهلي في بداية الموسم الحالي قادما من وادي دجلة، ويتدرب مع الفريق الأول منذ فترة وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سياسة التدوير بين اللاعبين في الفريق لإراحة العناصر الأساسية التى تعاني من إجهاد شديد.

ويحرص المدرب السويسري على تطبيق هذه السياسة لحين حسم الأهلي بطولة الدوري بشكل رسمي، وبعدها سيتم منح الفرصة لجميع البدلاء تقريباً وإراحة العناصر الأساسية لحمايتها من الإجهاد.

على صعيد متصل، طمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة المصابين فى الفريق، وتحديداً الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي. وحرص كولر على الاستسفار من طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة عن حالة السولية ومتولي، وعقد جلسة مع الثنائي لدعمهما وتحفيزهما للعودة للتدريبات الجماعية سريعاً.

ويفتقد الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي حتى منتصف يوليو، فى ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابات التى لحقت بهما الفترة الأخيرة، وتسببت فى ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.