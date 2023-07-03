شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية الحسيني تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة فنلندا لجودو المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أمنية الحسيني لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين الميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجارى.

كان محمود عنتر قد حقق الميدالية الفضية فى منافسات الرجال وحصد أشرف رمضان المركز الخامس في منافسات البطولة.

وتكمن أهمية البطولة في كونها من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس .

و يرأس بعثة المنتخب حازم فتحى عضو مجلس الإدارة والجهاز الفنى أبو بكر محمد مدرب رجال ، وريم احمد مدرب سيدات .

كان نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان استضاف منافسات بطولتى كأس مصر لألعاب القوى والسباحة للمكفوفين بمشاركة أكثر من 15 ناديا، فى ختام مسابقات موسم 2022 / 2023 للاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين.