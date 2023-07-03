شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر. وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا خط الهجوم.. كريم بامبو وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _ _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

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