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بابا فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي: 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

 

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا 

 

خط الهجوم.. كريم بامبو 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _  _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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