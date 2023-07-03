شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندرى يتعهدون بتصحيح المسار أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد لاعبو الاتحاد السكندرى بتصحيح المسار وتعديل النتائج فى مباراة الأهلى المقبلة المقرر لها السبت المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد لاعبو الاتحاد السكندرى أنهم عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى رغم صعوبة المباراة، فى ظل الاستفاقة الفنية التي يمر بها المارد الأحمر على صعيد النتائج، خصوصاً أن الانتصارات غابت عن سيد البلد في أخر 8 لقاءات.

وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.