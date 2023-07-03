شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر. ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.