شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز معلول بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ32 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين اختيار التونسي علي معلول أفضل لاعب فى الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان علي معلول قد سجل هدفًا فى شباك البنك الأهلي من ضربة حرة مباشرة كما صنع هدف آخر لزميله أحمد عبد القادر خلال المباراة التي فاز فيها بثلاثية نظيفة.

وجاء اختيار على معلول كأفضل لاعب بتصويت الجماهير وقد تم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لرابطة الأندية المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتفوق علي معلول على كل من محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، وجوب مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري إلى جانب مروان حمدي مهاجم فريق سموحة.