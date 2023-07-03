اتحاد الكرة يحسم الجدل حول هوية طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - حسمت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا هوية طاقم حكام مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم 13 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وبحسب موقع "صدى البلد"، تمسكت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بإسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي طاقم تحكيم مصرى.

ورفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغبة من الخواجة في منح الفرصة لكوادر التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة والنصف مساء يوم 13 يوليو الجارى، باستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدوري المصري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد ٦٨ نقطة حصدها من ٢٦ مباراة، حيث فاز في ٢١ مباراة وتعادل في ٥ مباريات ولم يخسر أي مباراة.

في حين يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد ٥٦ نقطة حصدها من ٣١ مباراة، حيث فاز في ١٦ مباراة وتعادل في ٨ مباريات وخسر ٧ مباريات.