رسميا.. جيرارد مديرا فنيا للاتفاق السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي الاتفاق السعودى، مساء اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع الإنجليزى ستيفن جيرارد لتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ونشر نادي الاتفاق فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هنا منبع الأساطير، يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وسبق لجيرارد تدريب فريق رينجرز الأسكتلندي بداية من موسم 2019 - 2020، حيث قاد الفريق للعودة لمنصات التتويج بحصد لقب الدوري الأسكتلندي في ثاني مواسمه وبشكل مميز، حيث أنهى الفريق الموسم بلا هزيمة.

وفي نوفمبر من عام 2021، تولى تدريب أستون فيلا، وأنهى موسمه الأول في المركز الثالث عشر، إلا أن بداية موسمه الثاني مع الفيلانز لم تكن جيدة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في مبارياته الـ12 الأولى، ما عجل بقرار إدارة النادي بإقالته في أكتوبر من العام الماضي.