شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستمر فى الإسكندرية بعد موقعة الإسماعيلى بسبب زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الاستمرار في الإسكندرية عقب الانتهاء من مباراته ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري، بسبب ظروف خوض مباراته ضد الاتحاد السكندري بعدها بـ72 ساعة في الإسكندرية.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي البقاء في أحد الفنادق بمنطقة برج العرب في الإسكندرية وخوض التدريبات هناك التي تسبق مباراته ضد الاتحاد، خشية من تعرض لاعبيه للإجهاد من طول مسافة السفر بين القاهرة والإسكندرية باعتبار أن المباراتين ستقامان في مدينة الإسكندرية.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء ثم مع الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 21.

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سياسة التدوير بين اللاعبين في الفريق لإراحة العناصر الأساسية التى تعاني من إجهاد شديد.

ويحرص المدرب السويسري على تطبيق هذه السياسة لحين حسم الأهلي بطولة الدوري بشكل رسمي، وبعدها سيتم منح الفرصة لجميع البدلاء تقريباً وإراحة العناصر الأساسية لحمايتها من الإجهاد.

على صعيد متصل، طمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على حالة المصابين فى الفريق، وتحديداً الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي. وحرص كولر على الاستسفار من طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة عن حالة السولية ومتولي، وعقد جلسة مع الثنائي لدعمهما وتحفيزهما للعودة للتدريبات الجماعية سريعاً.

ويفتقد الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي حتى منتصف يوليو، فى ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابات التى لحقت بهما الفترة الأخيرة، وتسببت فى ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.