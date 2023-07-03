شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يفوز على الاتصالات ويتأهل لدورى المحترفين بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بروكسى فوزًا مهمًا على فريق المصرية للاتصالات بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة، تأهل فريق بروكسى لدوري المحترفين أ، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليضمن مقعده رسميا دون النظر لنتيجة المواجهة الأخيرة بين المنيا والاتصالات، خاصة بعد تعادل مع المنيا في المباراة الأولى.



وتختتم الدورة بمواجهة نارية بين المصرية للاتصالات مع المنيا لحسم المقعد الثاني في هذه الدورة، ويهبط الثالث للمحترفين ب.



جدير بالذكر أن الدورة الثلاثية يتأهل منها فريقان إلى دورى المحترفين أ الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، لينضما إلى 16 فريقا ضمنوا التواجد فى الموسم المقبل هي: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهم: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، بالإضافة إلى المتأهلين من هذه الدورة الثلاثية ليكتمل 20 فريقا فى الموسم المقبل.