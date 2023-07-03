شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفع حالات التركيز لمواجهة مغامرات النجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إن اللاعبين فى كامل تركيزهم قبل مواجهة النجوم فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى ربع نهائى بطولة كأس مصر لا سيما أن الفريق يسعى لتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ 7 سنوات بالصعود للدور نصف النهائي.

أكد إسماعيل أن فريق النجوم لا يستهان به وقدم عروضاً جيدة أهمها إقصاء الإسماعيلى وسموحة من بطولة كأس مصر موضحاً أن الجميع على أتم الاستعداد لهذه المواجهة القوية،لافتاً إلى أنه الجميع يثق في اللاعبين والجهاز الفني في الصعود إلى نصف النهائي.

أشار مدير الكرة بإنبى إلى أن تامر مصطفى المدير الفني لإنبى حرص على دراسة النجوم جيداً قبل مواجهة الغد،وأكد على اللاعبين بضرورة التركيز،وعدم التهاون واستغلال الفرص بالشكل الأمثل نظراً لصعوبة المباراة.

من ناحية أخرى حقق فريق إنبى الفوز على فاركو بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وفى الدقيقة 25 نجح أحمد أمين أوفا فى تسجيل هدف التقدم لإنبى، بعدما راوغ أحمد عوض وسدد الكرة فى الشباك، وفى الدقيقة 38 سجل كنجسلى سوكارى لاعب فاركو هدف التعادل لفريقه من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 81 سجل أحمد أمين أوفا الهدف الثانى لفريقه.