شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلى بالفيديو في بداية التحضير لمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر قبل مران الفريق الأحمر اليوم، في بداية التحضير لمباراته ضد الإسماعيلي بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وقام كولر بشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي، كما تحدث كولر عن بعض الملاحظات الفنية التي وقعت في مباراة فيوتشر أمس، وطالب لاعبيه بتفاديها خاصة أزمة إهدار الفرص ومعالجة أزمة غياب التركيز الذهني للاعبيه في مباريات الحسم بالدوري.

وحث كولر لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الإسماعيلي بغض النظر عن نوع المنافس، باعتبار أنه لا بديل فيها عن تحقيق الانتصار والخروج بالثلاث نقاط من أجل حسم درع الدوري وعدم التأخر كثيرا.

كما عقد كولر محاضرة نظرية في أرضة الملعب للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي وضرورة التركيز على استغلال الفرص وعدم تكرار أزمة إهدار الفرص السهلة وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة منهم.