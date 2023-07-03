شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: الزمالك لم يبلغنا بتفعيل بند شراء أحمد بلحاج وعقده مستمر لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، إن مسئولي الزمالك لم يخطروه بتفعيل بند الشراء في عقد المغربى أحمد بلحاج حتى آلان، مؤكدًا أن القرار في يد إدارة النادى الأبيض لحسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أكد رئيس نادى أسوان خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن أحمد بلحاج عقده مع الزمالك مستمر لنهاية الموسم،والمقرر له 26 يوليو الجارى وليس 30 يونيو الماضى،ويحق للنادى الأبيض تفعيل بند الشراء.

أوضح الشافعى صالح أنه حسب العقد المبرم بين ناديه أسوان والزمالك يحق للأخير تفعيل بند شراء أحمد بلحاج،بعد 15 يوماً من نهاية الموسم بعد دفع القيمة المالية المنصوص عليها في العقد،دون الرجوع للاعب.

من جانبه كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب انقطاع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الكروي الأول عن التدريبات الجماعية لفريقه الفترة الماضية، ولم ينتظم في التدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وقال عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أحمد بلحاج مصاب بفيرس كورونا، وهذا سبب تغيبه عن تدريبات الزمالك، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى مسابقة كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يتابع مع أحمد بلحاج حالته الصحية، حتى يشفي من فيرس كورونا الذى تعرض له.