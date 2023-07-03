برشلونة يتمسك بضم كانسيلو من مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل برشلونة الإسباني تمسكه بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سبتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم الجبهة اليمني للبارسا خلال الموسم المقبل.



وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع كانسيلو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قبل إعارته لبايرن ميونخ الألماني، لكن رفض المان سيتي حال دون انتقال اللاعب للكامب نو.

ويبحث البارسا عن تعزيز الجبهة اليمنى لدى صفوفه، بعدما أصبح هذا المركز به نقص منذ الموسم الماضي.

ووفقًا لما أعلنته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة متمسك بضم جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البارسا سيلجأ لخيار الإعارة لمدة موسم من أجل ضم اللاعب، مع وضع بند في التعاقد يتيح للفريق ضمه بصفة نهائية.

وأكدت "سبورت" أن إدارة السيتي لديها رغبة كبيرة في الاستغناء عن كانسيلو، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزين.

وأشارت إلى أن السيتي سينتظر عروض أخري غير برشلونة، لكن في حالة لم يصل عرض لضم اللاعب سيوافق على عرض البارسا من أجل الاستفادة من رحيل اللاعب.

وشددت على أن برشلونة سيعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيض راتب كانسيلو، بعدما علم بإن اللاعب يتقاضى 8 مليون يورو في الموسم الواحد.

لابورتا يتحدث عن صفقات برشلونة الجديدة

قال خوان لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " نصيحتي ل أنسو فاتي بإن يستمر في صفوف برشلونة".

وأضاف: "فاتي يجب عليه أن يكسب ثقة مدربه تشافي وصنع الفارق، بسبب أنه الوحيد ذي يقدر موهبته، لذلك نحن سعداء باستمراره".

وأردف لابورتا: "نمتلك عروض من أجل بيع الثمان لاعبين؛ كريستينسن وبيدري وجافي وأراوخو وتير شتيجن وأنسو ورافينيا وبالدي، لكن نادينا لا يبيع".

وأكمل: "نحن على أعتاب الاتفاق مع توتنهام من أجل ضم لينجليه، لكننا نفتقد الاتفاق مع دست".

وتابع: "توجد أمور نادر ما تسير كما نحن نريدها وتعتمد على الجانب الآخر، بالنسبة لنا يجب حل كل القضايا في أسرع وقت".

وعن الصفقات الصيفية، قال: "المدرب تشافي لديه تفهم كبير لوضع النادي، فهو لديه رغبة في تعزيز وسط ملعبه، لكنه يعلم أن بعض الخيارات غير ممكنة".

وأضاف: "التعاقد مع صفقات جديدة يجعل لدينا إعاقة في تطور لاعبي الأكاديمية الخاصة بنا، يوجد لدينا مارك كاسادو وباو بريم وجيرارد هيرنانديز ومارك بيرنال، لابد من النظر إلى الأكاديمية أولاً".

وأتم لابورتا تصريحاته: "هذا اللاعب قدم موسمًا استثنائيًا في جيرونا، كما أنه لاعب سابق في أكاديمية برشلونة، تعمل الإدارة على هذا النوع من الخيارات بالفعل، سنرى ما سيحدث".