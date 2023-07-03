الوقت الإضافي وركلات الترجيح تحسم مواجهة مصر وغينيا في حال التعادل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الأولمبى أمام غينيا، والمقرر لها مساء غدِ الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا للشباب، أنه فى حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين يتم الاحتكام إلى وقت إضافي من شوطين، مدة الشوط 15 دقيقة.

وفى حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع غينيا في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .. ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة

ويختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة غينيا غدا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .