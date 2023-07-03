إنبي: نسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 7 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد اسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي أن جميع اللاعبين في أتم جاهزية قبل المواجهة القوية أمام النجوم في ربع نهائي كأس مصر والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء.

وقال محمد إسماعيل: " الفريق يسعى لتحقيق إنجاز غائب عن نادي إنبي طوال الـ 7 سنوات الماضية بالتاهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ".

وتابع: " كل اللاعبين في كامل تركيزهم قبل هذه المباراة، كما حرص الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى على دراسة فريق النجوم بشكل جيد وأكدنا لاعبين على ضرورة استغلال الفرص بشكل جيد وعدم التهاون خلال اللقاء ".

وأضاف: " فريق النجوم لا يستهان به وقدم عروضاً مميزة في كأس مصر واطاح بفرق كبيرة مثل الإسماعيلي ثم سموحة ".

وأتم: " هناك ثقة كبيرة في اجهاز الفني واللاعبين وفي قدرتهم على التأهل لنصف نهائي كأس مصر رغم صعوبة المباراة ".

تامر مصطفى يحذر لاعبي إنبي قبل مواجهة النجوم

وحذر الجهاز الفني لفريق إنبي لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى لاعبيه من مفاجآت فريق النجوم أحد أندية القسم الثاني قبل مواجهته في السادسة مساء غدِ " الثلاثاء" في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاء تحذير المدير الفني تامر مصطفى بسبب مفاجآت المنافس وتحقيق مفاجآتين متتاليتين بالفوز على الإسماعيلي وسموحة في هذه البطولة وصعوده بجدارة لدور الثمانية حيث يسعى فريق النجوم لمواصلة المغامرة حتى النهاية متخطيًا محطة لآخرى في هدوء بعد الإطاحة بالكبار.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة أن فريقه لم يحصل على راحة بعد مباراة فاركو والفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 31 للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التركيز والاهتمام بهذا اللقاء لتحقيق هدفين الصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر ووقف مفاجآت النجوم بإبعاد الفريق البترولي عن بطولة الكأس.

وقال مدير الكرة أن الكابتن تامر مصطفى عقد جلسة مع اللاعبين بعد مباراة فاركو أثنى فيها على أداء اللاعبين والتصميم على الفوز خاصة في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدوري لإنهاء المسابقة في مركز متقدم بدءً من لقاء فاركو الذي تخطيناه بنجاح بجانب مباراتي سموحة بالإسكندرية وسيراميكا كليوباترا يومي 11 و14 يوليو الجاري في الجولتين" قبل والأخيرة "لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف إسماعيل: سيتم منح اللاعبين يومين راحة بعد مباراة النجوم لعدم حصول اللاعبين على راحة خاصة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك وقبل الاستعداد لمباراة سموحة والسفر إلى الإسكندرية.