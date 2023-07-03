محافظ الغربية يشهد اختبارات الناشئين بغزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على زيارة اختبارات قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة اليوم الإثنين للمرة الثانية برفقة أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى لشركة الغزل المحلة و عضو مجلس إدارة شركة الكرة .

وجاءت زيارة الدكتور طارق رحمى مفاجأة ودخل في حوارات جانبية مع محمد جنيدى رئيس قطاع الناشئين وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية والمدربين وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الاختبارات والنظام المتبع والالتزام والعمل الجاد خلال المرحلة الحالية لاختيار أفضل العناصر وضمهم الى فرق النادى المختلفة.

وتعد زيارة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لاختبارات الناشئين هي الثانية حيث سبق وحضر الاختبارات التي أقيمت بمركز شباب قرنشوا بمدينة بسيون ويأتى هذا ضمن قافلة حياة كريمة للقرى والوحدات المحلية التي تقوم بعمل اختبارات للاعبى هذه القرى لاكتشاف المواهب.

صرح صابر عيد المدير الرياضى بنادى غزل المحلة قائلا " آنه تم التعاقد مع جهاز فنى جديد بقيادة كابتن خالد عيد وجميعهم من أبناء النادى ".

أضاف صابر عيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " مهمة البقاء فى الدورى الممتاز صعبة بسبب المنافسة الشرسة ولكن لدينا ثقة كبيرة فى قدرات الجهاز الفنى و اللاعبين " .

وأشار صابر عيد قائلا " جمهور الفريق قام بالحضور اليوم فى التدريبات لدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الاهلى " .

في سياق متصل قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لـ رضا شحاتة المدير الفني للفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



كما قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل التعاقد مع خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين، واختار عيد طارق غيده في منصب المدرب العام ، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرءوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر مخطط أحمال، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وصابر عيد المدير الرياضي .



