بوكيتينو: شرف لي تدريب تشيلسي أحد أعظم أندية العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن شرف له تدريب تشيلسي، والذي يعد أحد أفضل أندية العالم خلال الفترة الحالية.



وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه يريد إعادة السعادة لهذا النادي العريق وجماهيره، بعد الموسم الصعب والقاسي الذي مر به النادي خلال المرحلة السابقة.

وكان تشيلسي قد ابتعد عن المنافسة على اللقب المحلي والأوروبي، بعدما تواجد في منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي، بينما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

بوكيتينو: تشيلسي أعظم نادي في العالم



تحدث بوكيتينو، في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي، حيث قال: "من دواعي سروري وسعادتب ويشرفني أن أكون مدربا لتشيلسي".

وأضاف: "لدينا حماس شديد، كما أنني أعرف الفريق جيدًا، فتشيلسي يعد أحد أعظم أندية العالم في الوقت الحالي، لذا كان من السهل علينا بالطبع اتخاذ قرار الانتقال إلى هنا".

وتابع بوكيتينو: "السعادة تغمرني للغاية، فيمكننا اليوم أن نبدأ في ملعب التدريب ونلتقى بالناس والموظفين".

وأردف: "هذا الأمر مثير للاهتمام بالنسبة لنا، ما نبحث عنه خلال المرحلة الحالية هو إعادة السعادة لهذا النادي الرائع، سنقوم بكل جهد لدينا ونلعب بطريقة يمكن للجماهير الاستمتاع بها، لكن من المهم جدا الطريقة التي سنحقق بها الفوز".

وأكمل: "نادي تشيلسي هو أعظم فريق في إنجلترا، فأنا أعرف المسابقة جيدًا وماذا تعني ثقافة تشيلسي، أعتقد أن جماهيرنا متحمسة للعودة مرة أخرى للانتصارات".

وتابع: "لدينا حماسة للعمل بنهج مختلف، أعتقد أننا بحاجة جميعا لفهم ما يتعين علينا إنجازه وخلق جو جيد جدا في ملعب التدريبات لبناء النجاح للفريق في السنوات القليلة المقبلة".

وأتم بوكيتينو تصريحاته، حيث قال: "من الآن، الجميع كان واضحًا معنا بشأن المشروع، نحن هنا لمساعدة النادي والجماهير، هناك دائما فترات صعود وهبوط في كرة القدم، لكن تشيلسي من المستحيل أن يحدث معه ذلك، نحتاج لإعادة النادي للقمة لأن هذا هو تاريخه".

وتبحث إدارة تشيلسي عن تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما عاني البلوز من تعثرات كبيرة خلال الموسم الماضي.

كما أن النادي بدأ التحرك في تلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة بوكيتينو.