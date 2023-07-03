شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الثانية لأول دورى للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثانية لبطولة دورى كرة القدم الشاطئية التى ينظمها اتحاد الكرة لأول مرة في تاريخ اللعبة، وجاءت نتائج مباريات مجموعة بورسعيد كالتالي: فوز المصرى على بورفؤاد 7/4، والمريخ على الفنار 3/2 والمعارف على مركز شباب القابوطى 3/1.

وفى مجموعة الإسكندرية، فاز الترسانة على أورانج 3/1 ومركز شباب سوهاج على نجوم الحضرة 7/5.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة لدوري الكرة الشاطئية غدا فى الخامسة مساء.

ويتابع مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، جميع المباريات لمراقبة لاعبى منتخب مصر واختيار عناصر جديدة لضمها إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأبدى محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، رضاه عن مستوى أول بطولة دورى للكرة الشاطئية، مؤكدا أن هناك العديد من الأندية التى طلبت المشاركة فى الموسم الجديد بعد المردود الجيد للمسابقة بعد انطلاق الموسم الأول.