شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم علي البنك الاهلي 2-0 في الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في التقدم علي نظيره البنك الاهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023.

وأحرز هدفي بيراميدز كل من، اسلام عيسي في الدقيقة 3 من زمن المباراة ، وفخري لاكاي في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء .

وشهد الشوط الأول ، طرد موسى دياوارا في نهاية الشوط بعد تدخله علي مصطفي فتحي مما يتسبب في ركلة جزاء .

وكان بيراميدز تفوق على الاتحاد السكندري في دور الـ 16 بهدف دون رد، بينما البنك الأهلي تخطى عقبة طلائع الجيش بركلات الترجيح.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي وعلي جبر محمد الشيبي ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه وأحمد توفيق وإسلام عيسي وليد الكرتي ومصطفي فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى - حمدى علاء - محمود سيد - إسلام جابر - موسى دياوارا.

خط الهجوم: كريم بامبو.