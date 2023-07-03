شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات إصابة مصطفى شلبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صورة عبر "إستورى إنستجرام" تكشف تطورات الإصابة التي لحقت به على مستوى القدم، في مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدورى الممتاز.

واظهرت الصورة التي نشرها مصطفى شلبى،قدم اللاعب خلال وضعها في الجبيرة، بعد إصابة الكسر الذي تعرض له في مباراة المحلة الماضية.

فى سياق متصل يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويدرس أوسوريو الدفع بـ سيد عبد الله نيمار فى مركز مصطفى شلبى، فى اللقاء المقبل أمام الذئاب، كما يبقى خيار الدفع بزيزو مطروحاً أيضاً فى خطة الكولومبي، فضلا عن تواجد السنغالى إبراهيما نداى كخيار متاح أيضاً.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر فى وجه القدم، نتيجة الإصابة التى تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كى يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة، لينتهى موسم مصطفى شلبى الأول مع القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب غداً الثلاثاء في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو الجارى.