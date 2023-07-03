زوران يجهز بديل مابولولو فى الاتحاد السكندرى قبل مباراة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بديل الأنجولى مابولولو في هجوم سيد البلد قبل مباراة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم السبت 8 يوليو الجارى ضمن مؤجلات الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتأكد غياب الأنجولى مابولولو عن مباراة الأهلى المقبلة،بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية.

وغابت الانتصارات عن الاتحاد السكندرى في اخر 8 مباريات حيث خسر أمام إنبى والمصرى والزمالك وبيراميدز والتعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود وودع الفريق بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة أمام سيراميكا بركلات الترجيج كما ودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وكان فريق حرس الحدود قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.