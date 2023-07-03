شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مدافع الزمالك يواصل التأهيل من إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر "إنستجرام" خلال مواصلته البرنامج التأهيلى في صالة "الجيم" المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى.

ويستعد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى قطر لبدء المرحلة الثانية من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ويسابق "الونش" الزمن لإنهاء البرنامج التأهيلى، خصوصاً أن اللاعب لديه أمل فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له،والعمل بكل قوة.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أكد أن العملية التي أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو الجارى.