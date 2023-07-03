شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون وعبد الرازق لإنبى والنجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها غدًا في دور الثمانية لكأس مصر إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير وليد عبد الرازق مباراة إنبي والنجوم، يعاونه إبراهيم السوداني ومحمد عبد العظيم وهشام الفلال وسيد شعبان حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.