شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على البنك الأهلى بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ8 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأحرز أهداف بيراميدز كل من: إسلام عيسي في الدقيقة 3 من زمن المباراة، وفخري لاكاي في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، وعاد إسلام عيسى ليحرز الهدف الثالث الدقيقة 60.

وشهدت المباراة طرد موسى دياوارا في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على مصطفى فتحي، مما يتسبب في ركلة جزاء.

وكان بيراميدز قد تفوق على الاتحاد السكندري في دور الـ16 بهدف دون رد، بينما البنك الأهلي تخطى عقبة طلائع الجيش بركلات الترجيح.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي وعلي جبر محمد الشيبي ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه وأحمد توفيق وإسلام عيسي وليد الكرتي ومصطفي فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى - حمدى علاء - محمود سيد - إسلام جابر - موسى دياوارا.

خط الهجوم: كريم بامبو.