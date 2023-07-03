«المستشار يوجه رسالة لإمام عاشور» .. مرتضى منصور: بلاش تلعب معايا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، آخر تطورات المفاوضات مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بشأن عودته إلى القلعة البيضاء هذا الصيف.

وقال منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «محمد حافظ والد زوجة إمام عاشور، تواصل معي وقالي إنه سيأتي إلى منزلي أمس بصحبة اللاعب».

وأضاف: «وبعد الموعد المحدد، أخبرني أن إمام رفض القدوم معه إلى منزلي، ووكيله هو من سيتولى المفاوضات مع الزمالك».

وتابع: «لا أمانع في عودة إمام عاشور إلى الزمالك، ولكن بشرط أن يوقع عقود انتقاله ويترك لنا أمر المفاوضات مع ناديه الدنماركي، وعلمت أن إمام تم وضعه في قائمة ميتلاند التي ستخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد».

وأتم: «إمام عاشور عامل الزمالك كوبري من أجل زيادة عرض بيراميدز، وسيحصل على راتب أكبر، وأنا بقوله بلاش تلعب معايا».