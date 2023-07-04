شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، من الدور الأول، وذلك بخسارتها على يد الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل واحدة.

وخسرت ميار شريف المجموعة الأولى، بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، والمجموعة الثانية فازت ميار بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، وفي المجموعة الثالثة، تقدمت ميار شريف في الأشواط، قبل أن تعود ماساروفا بالنتيجة وتتقدم على ميار لتُودع البطلة المصرية البطولة من الدور الأول.