يوسف شعبان: أسعى للتتويج ببطولة مع بيراميدز والمشاركة فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - كشف يوسف شعبان، مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر للشباب، أن تخطِّي البنك الأهلي في دور الثمانية لكأس مصر أمر رائع، وأن هدف الفريق التتويج ببطولة هذا الموسم.

وقال يوسف شعبان، إن بيراميدز كان قريبا من التتويج بأكثر من بطولة في الفترة الأخيرة، بعد الوصول لنهائي كأس مصر، واللعب في السوبر المصري أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات ثابتة بعد التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأضاف مدافع بيراميدز أن الفريق ككل يسعى للفوز ببطولة هذا الموسم، خاصة أن الفريق يضم أكثر من لاعب مميز وجهاز فنى على مستوى عال.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ8 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأحرز أهداف بيراميدز كل من: إسلام عيسي في الدقيقة 3 من زمن المباراة، وفخري لاكاي في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، وعاد إسلام عيسى ليحرز الهدف الثالث الدقيقة 60.