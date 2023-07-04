شكرا لقرائتكم خبر عن بركات وفيتوريا يشهدان التدريب الختامى للمنتخب الأوليمبى استعدادا لغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى، المدير الفنى، تدريباته اليوم، استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية.

كما تلقي محمد بركات اتصالا هاتفيا من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب، مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا، مؤكدا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الابطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

بدأ تدريب المنتخب الأوليمبي بفقرة الإحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو وائل رياض شيتوس، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.