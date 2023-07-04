شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ودونجا يتصدران غيابات الزمالك أمام المقاولون فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد عواد ونبيل عماد "دونجا" أبرز غيابات فريق الزمالك أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء غيابات الزمالك كالتالى: حسام عبد المجيد - حاتم سكر - محمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم ودونجا لمعاناته من إصابة العضلة الخلفية.

بينما يغيب أحمد بلحاج نظرًا لعدم وصوله إلى مصر لتواجده في الخارج منذ إجازة عيد الأضحى، وإصابته بفيروس كورونا حسب تأكيدات عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، بينما يغيب محمود الونش لإصابته بالصليبى.

واستبعد أوسوريو محمود شبانة من قائمة الزمالك لوجهة نظر فنية، ونفس الحال ينطبق على عبد الله جمعة ومحمد عواد حارس الفريق الأبيض، ومحمد عبد الشافي لاستمرار معاناته من إصابة الركبة.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.