شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 3 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها: على معلول يفوز بلاعب الجولة الـ 32 للدوري.

معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون وعبد الرازق لإنبى والنجوم فى كأس مصر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها غدًا فى دور الثمانية لكأس مصر إلى الحكم الدولى محمد معروف يعاونه شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد لطفى مساعد حكم فيديو.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

رابطة الأندية تعلن فوز معلول بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ32 للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين اختيار التونسى على معلول أفضل لاعب فى الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بروكسى يفوز على الاتصالات ويتأهل لدورى المحترفين بالقسم الثاني

حقق فريق بروكسى فوزًا مهمًا على فريق المصرية للاتصالات بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

اللجوء للوقت الإضافى حال انتهاء مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا بالتعادل

شهد الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الأولمبى أمام غينيا، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، التأكيد على أنه فى حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يتم الاحتكام إلى وقت إضافى من شوطين، مدة الشوط 15 دقيقة، وفى حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

عبد الوأحد السيد: كورونا سبب غياب بلحاج عن تدريبات الزمالك

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب انقطاع المغربى أحمد بلحاج لاعب الفريق الكروى الأول عن التدريبات الجماعية لفريقه الفترة الماضية، ولم ينتظم فى التدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

اتحاد الكرة يدرس إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لحكم مصرى

يدرس اتحاد الكرة جدياً إسناد مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 13 يوليو الجارى، لطاقم تحكيم مصرى، فى ظل رغبة مجلس الإدارة الحإلى وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على تأكيد الثقة فى الحكام المصريين.

معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون وعبد الرازق لإنبى والنجوم فى كأس مصر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها غدًا فى دور الثمانية لكأس مصر إلى الحكم الدولى محمد معروف يعاونه شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد لطفى مساعد حكم فيديو.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقأولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.