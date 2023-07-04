شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من ثنائى الزمالك قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء غد، الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وحذر شوقي غريب، لاعبي المقاولون، من ثنائي هجوم الزمالك، أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، وشدد شوقي غريب على أهمية التعامل بحذر في التغطية الدفاعية وعدم ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء لإجادة الزمالك استغلال تلك الأخطاء في تسجيل الأهداف.

واختتم اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في كأس مصر.

وكان نادي الزمالك قد استهل مشواره في دور الـ32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.