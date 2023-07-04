شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها بيراميدز يفوز على البنك ويتأهل لدور الـ8 لكأس مصر و على معلول يفوز بلاعب الجولة الـ 32 للدوري.

بيراميدز يفوز على البنك الأهلى بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر

نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ8 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون وعبد الرازق لإنبى والنجوم فى كأس مصر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها غدًا في دور الثمانية لكأس مصر إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

رابطة الأندية تعلن فوز معلول بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ32 للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين اختيار التونسي علي معلول أفضل لاعب فى الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بروكسى يفوز على الاتصالات ويتأهل لدورى المحترفين بالقسم الثاني

حقق فريق بروكسى فوزًا مهمًا على فريق المصرية للاتصالات بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

الأهلي يستمر فى الإسكندرية بعد موقعة الإسماعيلى بسبب زعيم الثغر

استقر الجهاز الفني للأهلي على الاستمرار في الإسكندرية عقب الانتهاء من مباراته ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري، بسبب ظروف خوض مباراته ضد الاتحاد السكندري بعدها بـ72 ساعة في الإسكندرية.

اللجوء للوقت الإضافى حال انتهاء مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا بالتعادل

شهد الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الأولمبى أمام غينيا، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، التأكيد على أنه فى حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم الاحتكام إلى وقت إضافي من شوطين، مدة الشوط 15 دقيقة، وفى حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

الأهلي يتمسك ببقاء كريم الدبيس ويرفض إعارته إلى زد

تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأحمر الشاب، خلال الموسم المقبل ورفض رحيله إلى فريق زد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيتوريا يصل طنجة لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام غينيا فى أمم أفريقيا

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، منذ قليل، إلى طنجة لمؤازرة منتخب مصر الأولمبي فى مباراته أمام غينيا غدًا فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بالمغرب 2023 المؤهلة لاوليمبياد باريس. ويحضر روي فيتوريا مباراة منتخب مصر الأوليمبي غدًا أمام غينيا.

عبد الواحد السيد: كورونا سبب غياب بلحاج عن تدريبات الزمالك

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب انقطاع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الكروي الأول عن التدريبات الجماعية لفريقه الفترة الماضية، ولم ينتظم في التدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

ميكالى: نتطلع لعبور غينيا فى نصف النهائى وأناشد الحكام التركيز لتلاشى الأخطاء

أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن أمله فى اكتمال فرحة مصر بعبور غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

اتحاد الكرة يدرس إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لحكم مصرى

يدرس اتحاد الكرة جدياً إسناد مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 13 يوليو الجارى، لطاقم تحكيم مصرى، فى ظل رغبة مجلس الإدارة الحالى وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على تأكيد الثقة فى الحكام المصريين.