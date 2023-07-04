شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نتفاوض مع إمام عاشور وسنُفعِّل بند شراء مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه ستكون هناك تدعيمات داخل الفريق بعد المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، ولكن ستكون بشكل محدود وليس بالكثافة كما يتوقع البعض.

وقال سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، من العناصر التي تضيف لأي فريق ومكسب لأي ناد يتعاقد معه، ولكن لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب أو ناديه ميتلاند الدنماركي كما يتردد، ولم يتم طرح اسمه حتى هذه اللحظة، وكل الأمور متاحة". وأضاف: "مصطفى فتحي لاعب مهم داخل صفوف الفريق، وسوف نقوم بتفعيل بند الشراء الخاص به".

وأشار إلى أن الفوز أمام البنك الأهلي في كأس مصر، جاء نتاج الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الماضية، ونحاول خلق دوافع من أجل تحقيق بطولة ولكن اللاعبين لا بد أن يكون لديهم الدافع الأكبر.

وتابع: "بيراميدز غير من سياسته، وأصبح من الأندية المتزنة في المصروفات ولم ندفع أموال في الصفقات باستثناء إعارة مصطفى فتحي والمغربي محمد الشيبي لاعب الفريق، والباقي جاءت مجانية، وتوجد أندية تنفق أموالا طائلة أكبر من بيراميدز، ولكن العين دائمًا علينا".

وشدد على أن بيراميدز أصبح سلعة للوكلاء واللاعبين من أجل تجديد عقودهم أو الحصول على عروض قوية أخرى ويتم ربط النادي باسمه لتحقيق هدفه، وتم تقليل حجم الرواتب بنسبة 30%.

وعن اقتراب الأهلي من حسم الدوري قال: "المنافسة ما زالت مستمرة، ولكن الأمور ليست في أيدينا وهي في يد الأهلي حاليا، ولكن في النهاية تلك كرة القدم، ونسعى للتركيز في البطولات التي نشارك فيها".