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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 3-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تصدر محمد عواد ونبيل عماد "دونجا" أبرز غيابات فريق الزمالك أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء.

محمد عواد ودونجا يتصدران غيابات الزمالك أمام المقاولون فى كأس مصر

تصدر محمد عواد ونبيل عماد "دونجا" أبرز غيابات فريق الزمالك أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها غدًا في دور الثمانية لكأس مصر إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان ومحمد نهاد حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. الونش مدافع الزمالك يواصل التأهيل من إصابة الصليبى نشر محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر "إنستجرام" خلال مواصلته البرنامج التأهيلى في صالة "الجيم" المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى.

نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صورة عبر "إستورى إنستجرام" تكشف تطورات الإصابة التي لحقت به على مستوى القدم، في مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدورى الممتاز.