شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالزى الأصلى فى مباراة القمة أمام الزمالك 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى فريق الكرة بالنادى الأهلى الزى الأصلى فى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 13 يوليو الجارى والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من الدورى، على أن يراعى الزمالك ارتداء زى مخالف للأهلى.

ويعتبر النادى الأهلى هو صاحب الأرض فى مباراة القمة المقبلة، لذا سيكون من حقه ارتداء الزى الأصلى الخاص به، على أن يرتدى الزمالك زيا مخالفا ويقوم حكم المباراة والمراقب قبل المباراة بالتأكيد على هذا الأمر.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 13 يوليو باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد شهدت فوز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا "هدف"، ومحمد شريف "هدفين".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية لكرة القدم، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.