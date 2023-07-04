بينهم هالاند ومبابي.. تعرف على أفضل 5 نجوم أوروبيين في العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - قدمت الكرة الأوروبية خلال السنوات الماضية العديد من المواهب الشابة، التي أصبحت تخطف أنظار الجماهير الرياضية إليها، بسبب ما تفعله مع أنديتها في البطولات المحلية أو القارية، نتيجة قدرتها على صناعة الفارق في أصعب الأوقات.

ولعبت أكاديميات الشباب في تقديم عدد من الأسماء، التي أصبحت في الصفوف الأولى بين اللاعبين، ونستعرض إليكم في هذا التقرير أفضل 5 مواهب كروية في القارة الأوروبية خلال السنوات الماضية، بسبب ما فعلته في جميع البطولات.

مبابي الظاهرة

أصبح كيليان مبابي ظاهرة في عالم "الساحرة المستديرة"، ولن تنسى الجماهير الرياضية ما فعله في نهائي مونديال قطر 2022، بعدما سجل "هاتريك" في شباك منتخب الأرجنتين، لكنه في النهاية لم يستطع قيادة منتخب فرنسا إلى تحقيق اللقب.

ولا يختلف حال مبابي مع منتخب فرنسا عن تواجده الكبير في نادي باريس سان جيرمان، بعدما خاض 43 مباراة في جميع المسابقات في موسم 2022/2023، وسجل 41 هدفاً في شباك خصومه، بالإضافة إلى صناعته 10 تمريرات حاسمة.

هالاند الهدّاف

لم يتأخر توهج إرلينغ هالاند مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أصبح كابوساً لجميع منافسيه في موسم 2022/2023، وحقق الثلاثية التاريخية مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز سجل هالاند 36 هدفاً في 35 مباراة لعبها، لكنه لم يكتف بذلك نهائياً، بعدما أحرز العملاق النرويجي 52 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة في 53 مواجهة خاضها في جميع البطولات مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

رودري سلاح السيتي

لعب النجم الإسباني، رودري، دوراً بارزاً مع مانشستر سيتي في موسم 2022/2023، بعدما ساهم بحصد الثلاثية التاريخية (البريميرليغ، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنكليزي)، مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا، رغم أنه يلعب في وسط الملعب.

وعوض رودري ما فاته مع مانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب بيب غوارديولا، وسجل الهدف الحاسم في شباك إنتر ميلانو بنهائي دوري أبطال أوروبا، ما أهدى مانشستر سيتي لقبه الأول في المسابقة القارية.

ليفاندوفسكي قاهر الشباك

يعتبر روبرت ليفاندوفسكي أحد أعظم المهاجمين في العصر الحديث، بعدما حصل على الحذاء الذهبي الأوروبي في موسمي 2020/2021، 2021/2022، واقترب من الفوز بجائزة الكرة الذهبية في الصيف الماضي.

ونجح ليفاندوفسكي في تحديه الجديد مع برشلونة، الذي انضم إليه في الصيف الماضي، بعدما قاد الفريق الكتالوني إلى تحقيق لقب "الليغا"، نتيجة تسجله 33 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة لعبها مع البرسا في موسم 2022/2023.

دي بروين ملك خط الوسط

يعد كيفن دي بروين أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العصر الحديث، بعدما ساهم بصناعة مجده في مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي، وكان مهندس تحقيق الثلاثية التاريخية لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

ورغم أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين يلعب في خط الوسط، لكنه استطاع تسجيل 10 أهداف وتقديم 31 تمريرة حاسمة في 49 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي في جميع البطولات المحلية والقارية في موسم 2022/2023.

العربي الجديد