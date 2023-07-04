مدير المنتخب الأولمبي: هدفنا حسم التأهل للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب المدير الإداري لـ المنتخب المصري الأوليمبي، أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهودا كبيرة خلال دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مشيرًا إلى أن الهدف حاليا هو حسم بطاقة الصعود إلى الأولمبياد.

وقال حرب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللاعبين تعاهدوا على التتويج باللقب، وتحدث الجهاز الفني معهم من أجل الفوز باللقب القاري، وهذه البطولة ستكون فارقة مع الجيل الحالي وستمنحهم فرصة كبيرة للاحتراف الأوروبي".

وأضاف: "هذه فرصة العمر لهذا الجيل من أجل التتويج باللقب القاري، والصعود للأولمبياد، وسيكونوا تحت أنظار المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي وصل إلى المغرب وحضر المران وسيتواجد في لقاء مصر وغينيا لمساندة ودعم الفريق وهو جاء لدعم ومتابعة العناصر المميزة".

وأكمل: "المنتخب الأوليمبي تدرب في نفس توقيت المباراة، وتخلله مران على ركلات الجزاء، وأتمنى تكليل مجهودات الجميع بالفوز".

وزاد: "محمد شحاتة كان يعاني من العضلة الضامة، والآن جاهز لخوض اللقاء، وأحمد عيد أيضا موجود مع الفريق".

وأردف: "أسامة فيصل مهاجم جيد ويركز على نفسه، وهو من قادة المنتخب الأوليمبي، وأتمنى له التوفيق في المباراة المقبلة، وإن شاء الله ربنا يكرمه، ولدينا عناصر مهمة مثل حمزة علاء حارس المرمى الافضل في دور المجموعات، وإبراهيم عادل وحسام عبدالمجيد كلهم من العناصر المميزة".

واستطرد: "المنتخبات الموجودة في البطولة كلهم لاعبين محترفين، والتكوين الجسماني لهم مختلف تماما ومعظمهم محترفين في أوروبا".

وأكد: "حظينا بدعم كبير من الجمهور المغربي والجالية المصرية خلال المباريات الأخيرة، وهدفنا حصد اللقب في النهاية".

وأتم: "محمد بركات موجود معنا في المغرب، وجمال علام رئيس الاتحاد كان موجودا مع منتخب مصر الأول".

وائل رياض: هدفنا التأهل للاولمبياد

من جانبه صرح وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي العام ، ان الجهاز الفني برئاسة ميكالي طالب لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأضاف رياض: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.

أردف : المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

أتم حديثة : الروح الجماعية هو مايميز من المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.