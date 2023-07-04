إشادة كبيرة.. تفاصيل حفل افتتاح بطولة أفريقيا لـ البوتشا

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم افتتاح البطولة الأفريقية لـ البوتشا، التي تستضيفها مصر في صالة حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، فى الفترة 3 - 8يوليو الجارى بمجمع صالات حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر وسط حضور جماهيري لمحبي اللعبه في مصر.



وحضر الافتتاح الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي ومجلس الإدارة ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، ومارتا ماشكاريناش سكرتيره الاتحاد الدولي للاعبيه.

حفل افتتاح بطولة افريقيا للبوتشا



وبدا حفل الافتتاح بطابور عرض للمنتخبات المشاركة في البطولة، وفي مقدمتهم مصر ثم جنوب أفريقيا والمغرب وتونس ونامبيا.

وبعد ذلك قام مجموعة من الشباب المصرية بعمل فقرة فنية، والتي نالت إشادة واعجاب الجميع.

وفي البداية ، نقلت الدكتورة سونيا تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، وترحيب سيادته بجميع الأشقاء من مختلف الدول، وتمنياته بطيب الإقامة لكافة الوفود فى بلدهم الثانى مصر.

وأضافت : "أن البطولة تشهد مشاركة نحو 33 لاعب ولاعبة من أبناء 5 دول ليتنافسوا معاً فى البطولة، التى حرصت الدولة المصرية على تقديم كل الدعم لاستضافتها، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لها بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وبالتواصل الدائم مع الاتحاد الدولى للعبة".

حفل افتتاح بطولة افريقيا للبوتشا

رئيس الإتحاد يوجه رسالة شكر لوزير الرياضة



وتحدث الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد خلال كلمته، أنه يعتبر اليوم غير عادي في تاريخ الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، بعد تنظيم مصر البطولة لأول مرة في التاريخ البارالمبية المصرية والثانية بقارة أفريقيا.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلي اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الكبير والكامل الرياضة البارالمبية بصفة عامة والشلل الدماغي بصفة خاصة.

بينما أعرب محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بنجاح مصر الدائم في استضافة البطولات الكبري.

وأضاف عبدالعزيز ، أن مصر قادرة على استضافة اي بطولة أفريقية أو عالمية، متمنيا أن تظهر البطولة بشكل مميز خاصة أنها المرة الأولى التي تنظمها مصر في تاريخه.

يذكر أن البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2042.