ميار شريف تودع ويمبلدون مبكراً من الدور الأول

ياسر رشاد - القاهرة - ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة ويمبلدون “ أحد بطولات الجراند سلام ” في التنس مبكراً من الدور الاول.

وخسرت ميار شريف المصنفة 31 على العالم بشكل مفاجئ مساء اليوم الإثنين أمام منافستها الإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة رقم 69 على العالم في الدور الاول للبطولة.

وإنتهت المباراة بفوز اللاعبة الاسبانية بنتيجة 2-1 بعدما فرطت ميار شريف في أكثر من فرصة لحسم المجموعة الأولى في المباراة التي انتهت بنتيجة 6-5 لصالح مساروفا.

وعدلت ميار شريف النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3 قبل أن تخسر المجموعة الثالثة الحاسمة بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.

وكان ميار شريف قد قدمت موسماً مميزاً بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس ليصل ترتيبها في التصنيف العالمي إلى المركز 31.

إنجاز تاريخي لميار شريف في التنس

وكانت ميار شريف قد تمكنت من تحقيق قفزة تاريخية في التنس المصري بعد أن تقدمت 9 مراكز دفعة واحدة، لترتقي إلى المركز 31 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

ونجحت ميار شريف في التتويج بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس الساعات الماضية، لتحقق بعدها تقدماً كبيراً في التصنيف العالمي لمحترفات اللعبة.

فيما احتفظت اللاعبة التونسية أنس جابر بالمركز السادس، بينما جاءت البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة.

لقب بطولة فالنسيا ..

وتمكنت ميار شريف من اقتناص لقب بطولة فالنسيا الدولية للتنس عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا بنتيجة 6-3 و6-3 مساء أمس الأحد.

كانت ميار قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوزعلى التشيلية دانيلا سيجول (2-0)، ثم الفوز على الأرجنتينية ماريا كارلي (2-0).

كما تمكنت ميار من الفوز على الأمريكية آن لي (2-0)، قبل أن تحقق فوزًا على الأرجنتينية نادية بودوروسكا بالنتيجة ذاتها.

وأشاد إتحاد التنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعى بالانجاز الجديد للنجمة ميار شريف ووصولها للترتيب رقم 31 عالميا وهو افضل ترتيب للاعب أو لاعبة مصرية فى التصنيف العالمى لمحترفى ومحترفات التنس.

وأكد اتحاد التنس أن سقف الطموحات اصبح بلا حدود بعدما وصلت اليه ميار شريف التى أصبحت نجمة فوق العادة من نجمات اللعبة البيضاء عالميا واكدت ان اللاعب المصرى يمكنه تحقيق كل الإنجازات.