قمر يوقع عقود استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - وقع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، على عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية، والتنسيق في الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصري والإفريقي، بحضور المغربية بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي.



ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

و أكد المهندس ياسر قمر، أن الاتحاد المصري للعبة سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

وكشف ياسر قمر، أن زيارته لدولة المغرب مهمة وتم خلالها تفعيل بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإفريقي في ظل توطيد العلاقات الطيبة بين الاتحادين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام على أرض مصر من أجل المنافسة على لقب البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر بالبطولة الودية لشباب وناشئي الطائرة

يستعد المنتخبين المصري للشباب و الناشئين للكرة الطائرة، لخوض البطولة الودية من أجل الاستعداد الجيد و القوي لمنافسات بطولتي العالم التي ستقام خلال الفترة المقبلة .

حيث تقام بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة ، خلال الفترة من 7 و حتى 16 يوليو المقبل في البحرين، و بينما تقام بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة خلال الفترة من 2 و حتى 11 أغسطس المقبل .

و يتواجد المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من منتخب إيطاليا، و منتخب البرازيل، ومنتخب المكسيك.

بينما يتواجد المنتخب المصري للناشئين للكرة الطائرة ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات : الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا .

و يخوض المنتخب المصري بطولة ودية مع منتخبات السعودية، و الأرجنتين ، و جاءت مواعيد مباريات البطولة الودية كالتالي:-

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو

منتخب مصر لشباب تحت 21 سنة يواجه نظيره الأرجنتين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم السبت الموافق 1 يوليو

منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة يواجه الأرجنتين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر تحت 21 سنة في مواجهة السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الأحد 2 يوليو

منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه منتخب مصر تحت 21 سنة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين يواجه منتخب السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً.

يوم الإثنين 3 يوليو

منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر تحت 21 سنة يواجه الأرجنتين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي البطولة الودية في ظل حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير كافة الدعم لجميع المنتخبات القومية ، من أجل تحقيق أفضل النتائج و حصد المزيد من البطولات.

و تضيف مشاركة منتخب الأرجنتين لهذه البطولة قوة كبيرة خاصة و إن المنتخب الأرجنتيني للكبار هو المصنف السابع عالميًا ، بينما يصنف منتخب الأرجنتين للشباب في المركز الثالث عالميًا .