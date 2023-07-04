روي فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - وسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى lتدريباته اليوم استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب وهي البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية.

مران المنتخب الأولمبي

كما تلقي الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا مؤكدا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الابطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

بدأ تدريب المنتخب الأوليمبي بفقرة الاحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.

وقال محمود حرب مدير المنتخب أن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة ، وتماثل محمد شحاته للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة و شارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للأنظار ، كما ستشهد المباراة عودة احمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.

وائل رياض: هدفنا التأهل للاولمبياد

من جانبه صرح وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي العام ، ان الجهاز الفني برئاسة ميكالي طالب لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأضاف رياض: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.

أردف : المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

أتم حديثة : الروح الجماعية هو مايميز من المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.

