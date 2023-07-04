شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الأهلى طلب ضم إبراهيم عادل وأسامة جلال من بيراميدز.. ولن نفرط فى الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "الكرتي من العناصر المهمة لدينا ولا يمكن التفريط به".

وأضاف هاني سعيد: "أتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية، ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

وقال المدير الرياضي: "هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهما، خاصة أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، لديه رغبة في استمرارهما".

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلا: "التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولو القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامة جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات".