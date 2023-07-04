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هانى سعيد: الأهلى طلب ضم إبراهيم عادل وأسامة جلال من بيراميدز.. ولن نفرط فى الكرتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "الكرتي من العناصر المهمة لدينا ولا يمكن التفريط به".

 

وأضاف هاني سعيد: "أتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية، ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

 

وقال المدير الرياضي: "هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهما، خاصة أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، لديه رغبة في استمرارهما".

 

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلا: "التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولو القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامة جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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