شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستقر على بقاء 21 لاعبا فى الممتاز.. و13 يرحلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي زد موقف اللاعبين المستمرين والراحلين عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وعقب الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد التقرير الفني الذي قدمه مجدي عبد العاطي، المدير الفني، إلى إدارة النادي، وشمل بقاء 21 لاعبا من اللاعبين القدامى مع توجيه الشكر إلى 13 لاعبا آخر.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لفريق زد استقر على بقاء 21 لاعبا منهم اللاعبين أصحاب الخبرة في صفوف الفريق من أجل الاستفادة بخبراتهم في الظهور الأول بالدوري الممتاز وعلى رأسهم: محمد سمير - فتحي مبروك - مصطفى سلطان - نادر رمضان - حجاج عويس - كريم يكن - محمد عصام - محمد مزيكا - فهد أبو الفتوح - علي لا لا - أسامة كاجو - وليد عادل - أحمد ريفو - محمد حمدي - محمد علي - كامل أحمد - محمد القط - أحمد طارق - سيف شيكا - الحبيب أحمد حسن - عبد الله وحيد.

وأشار المصدر إلى أنه تم توجيه الشكر إلى 13 لاعبا آخر عن صفوف زد، وهم: محمد طلعت، أحمد كابوريا، أحمد سيد غريب، محمود صلاح، أحمد حسين، إسلام طارق، محمود علاء، عبد الله جمعة، عمر رجب، رامز زيدان، راشد الصعيدي، محمد أشرف، تشارلز.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.