شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لاعبو المنتخب الأوليمبى يمتلكون مهارات خاصة ومباراة غينيا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، إن لاعبى المنتخب الأوليمبى جاهزون لمواجهة غينيا اليوم فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وأضاف فيتوريا، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports"، أن انطباعه عن المنتخب الأوليمبي جيد جدا، موضحا أنه متابع جيد للفريق، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين مركزون بشكل جيد ومستعدون لمواجهة غينيا.

وتابع: "لاعبو المنتخب الأوليمبى يمتلكون مهارات خاصة وهذا الأداء ينعكس على المستوى الفردى والجماعى والشىء المهم رؤية مباراة على مستوى وتحقيق نتيجة جيدة تنعكس على المنتخب الأول".

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطنى حديثه قائلا: "المنتخب الأوليمبى عنده مباراة صعبة أمام غينيا لكن المنتخب مركز وهيقدر يفوز والأهم نؤدى بشكل جيد،أنا أساعد المنتخب الاوليمبى".