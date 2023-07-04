شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلى من ضم يوسف بلايلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي وأهلي جدة السعودي السابق، بالانتقال إلى الأهلي خلال السنوات الأخيرة، آخرها فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم ارتباط اللاعب الجزائري بأي ناد حاليا منذ فسخ عقده مع نادي أجاكسيو الفرنسي.

وأكد مصدر بالأهلي أن الأهلي لا يفكر في ضم بلايلي خلال الانتقالات الصيفية، رغم ان اللاعب كان هدفا للفريق الأحمر في أكثر من فترة انتقالات، ولكن لم يتم ضمه بسبب الاختلاف على قيمة عقده وبعض الشروط التعاقدية.

أوضح المصدر أن هناك أكثر من سبب يدفع الأهلي لعد التفكير في ضم بلايلي أبرزها عال السن بعدما وصل إلى 31 عانا بخلاف راتبه العالي في ظل رغبة اللاعب في تحقيق أعلى استفادة مالية في عقده، خاصة أنه سينضم لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وساهم بلايلي في فوز منتخب الجزائر بلقب أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر قبل 5 سنوات، كما ساهم في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين.