شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية فى الموسم الحالى بعد الوصول لنصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبقى 3 مباريات أمام فريق بيراميدز في بطولة الدورى، حيث خاض الفريق حتى الآن 31 مباراة في الدورى خلال الموسم.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى في الوصافة، برصيد 67 نقطة جمعها من 31 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر 4 مواجهات.

وتتبقى لبيراميدز مواجهة كل من:

سيراميكا يوم 10 يوليو

طلائع الجيش يوم 15 يوليو

الأهلى يوم 23 يوليو

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها اليوم الثلاثاء.