بثلاثية نظيفة في شباك البنك الأهلي .. بيراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استطاع فريق بيراميدز من حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

سجل إسلام عيسى الهدف الأول في شباك البنك في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وعزز فخري لاكاي النتيجة لصالح بيراميدز بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 63.

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.