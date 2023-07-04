شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 /7 /2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم، الثلاثاء، مباراتان فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم بين إنبى والنجوم فى السادسة مساءً، والزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة إنبى والنجوم

يستقبل فريق إنبى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق النجوم باستاد بترو سبورت، فى إطار منافسات دور ربع نهائى مسابقة كأس مصر لكرة القدم. ويدخل إنبى المباراة بعدما نجح فى الفوز على لافيينا بثلاثية نظيفة فى دور الـ32، قبل أن يطيح بفريق فيوتشر بركلات الترجيح "6/ 5" فى دور الـ16 ليصطدم بفريق النجوم مفاجأة الكأس حتى الآن بعدما نجح فى الإطاحة بالإسماعيلى فى دور الـ32 ثم الإطاحة بسموحة فى دور الـ16.

وفى المقابل، من المتوقع أن يدخل النجوم بتشكيل مكون من: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازم محمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى".

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر. وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2، وتخطى عقبة فاركو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 لكأس مصر ليضرب موعداً مع المقاولون العرب.

وفى المقابل، تخطى فريق المقاولون العرب نظيره الحمام برباعية نظيفة فى دور الـ32، قبل أن يطيح بفريق سيراميكا بهدف نظيف في دور الـ16.