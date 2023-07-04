شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف: الأهلى فاوضنى عن طريق أمير توفيق والزمالك لم يتواصل معى مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عاطف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، إن مسئولى النادى الأهلى تواصلوا معه عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب تعطل المفاوضات.

وأضاف عاطف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أمير توفيق قال لى الأهلى مستنيك وما توقّعش لحد، والأهم بالنسبة لى هو المشاركة في المباريات؛ لأن طموحى كبير جداً، ومريت بظروف صعبة واستطعت أن أتخطاها".

ورد أحمد عاطف على سؤال دخول نادى الزمالك في مفاوضات معه قائلاً: "الزمالك لم يفاوضنى بشكل مباشر ولكنه تواصل معى عن طريق وكيل اللاعبين حازم فتوح، متابعاً: "أى لاعب في مصر يتمنى اللعب للقطبين".

وأشار مهاجم فيوتشر إلى أن انضمامه لمنتخب مصر كان بمثابة بداية حلمه في كرة القدم، لافتاً إلى أنه لم يصدق خبر انضمامه لقائمة الفراعنة، موضحا أنه شعر بسعادة كبيرة، خاصة أن ذلك يعتبر تكليلاً لجهده وتعبه.